البيت الأبيض: نشر الذخائر العنقودية المقدمة لأوكرانيا في ساحة القتال

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا يجري نشرها في ساحة القتال في إطار معركة كييف ضد روسيا.

وأضاف أن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية على نحو سليم وفعال، ذاكرا أنها أصبحت مؤثرة على التشكيلات الدفاعية الروسية، وفقا لوكالة رويترز. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الأحد الماضي، من أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً من الذخائر العنقودية، قائلا إنها تحتفظ بالحق في استخدامها حال تم مهاجمة قواتها في أوكرانيا بمثل هذه الذخائر. وذكر بوتين، في مقابلة تلفزيونية، أن الولايات المتحدة أرسلت الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، "لأنهم يعانون من النقص في الذخائر بشكل عام".

والذخائر العنقودية هي أسلحة تنفتح في الهواء وينطلق منها عدد كبير من الذخائر أو القنابل الصغيرة التي تنتشر على مساحة واسعة بهدف تدمير أهداف متعددة في وقت واحد. ويُمكن إطلاق الذخائر العنقودية من الطائرات، أو المدفعية، أو الصواريخ، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.