وزير الصحة الألماني يثير الضيق في إيطاليا بتغريدة عن الموجة الحارة

أعربت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي عن ضيقها بسبب تغريدة عبر موقع تويتر لوزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الذي يزور بلادها وسط موجة حارة حارقة.

وتساءل لاوترباخ لدى وصوله إلى مدينة بولونيا شمالي إيطاليا، عن مستقبل البلاد كمقصد سياحي بسبب الحرارة الشديدة.

وشهدت درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا في إيطاليا ودول أخرى جنوبي أوروبا، مما دفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات وإغلاق أماكن جذب سياحية كبرى وتقديم المساعدة للمعرضين للخطر.

ودفع هذا لاوترباخ إلى كتابة التغريدة الذي جاء فيها: "إن الموجة الحارة مدهشة هنا. إذا استمرت هكذا، لن يكون لهذه المقاصد السياحية مستقبل على المدى الطويل. التغير المناخي يدمر جنوبي أوروبا. هناك عهد يشارف على النهاية".

وسرعان ما ردت روما. وذكرت سانتانكي إن إيطاليا ما زالت تتطلع إلى استقبال لاوترباخ مجددا كسائح.

وقالت سانتانكي في بيان أمس الأربعاء: "أود أن أشكر وزير الصحة الألماني على اختيار إيطاليا كمقصده، التي لطالما كانت برغم كل شيء المقصد السياحي المفضل لرفاقه".