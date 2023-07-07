 بدء صرف منحة قطر للأسر المتعففة في غزة الأحد المقبل - بوابة الشروق
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بدء صرف منحة قطر للأسر المتعففة في غزة الأحد المقبل

غزة - قنا
نشر في: الخميس 20 يوليه 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 20 يوليه 2023 - 12:37 م

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 23 يوليو الحالي.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.


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