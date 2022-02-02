تسجيل درجة حرارة قياسية في جبال النمسا بلغت 16 مئوية

تم تسجيل درجة حرارة قياسية في أحد أعلى جبال النمسا على ارتفاع 3106 أمتار فوق سطح البحر.

وذكر علماء بمؤسسة "جيوسفير أوستريا" اليوم الخميس، أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 15.7 مئوية في 11 يوليو على قمة جبل هور زونبليك.

وأوضحوا أن درجة الحرارة القياسية جاءت بسبب دفء الهواء الشديد القادم من أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى النمسا.

يُشار إلى أن درجة الحرارة الهواء البالغة 15.7 درجة مئوية تزيد 10 درجات عن المستوى المعتاد في هذا الوقت من العام.

وأوضح جيرهارد هوهينفارتر خبير الأرصاد الجوية: "تصل أعلى درجة حرارة في المتوسط خلال يوليو في زونبليك إلى 6 درجات في الفترة ما بين 1991 إلى 2020 و4.2 درجة مئوية ما بين 1961 و1990".

ومنذ بدء تسجيل درجات الحرارة في مرصد زونبليك في 1886، كانت هذه خامس مرة تصل فيها درجة الحرارة إلى 15 درجة.

وأوضح هوهينفارتر: "إن جميع المرات التي تم فيها تسجيل درجات حرارة تصل إلى 15 درجة على الأقل في زونبليك كانت في الماضي القريب، مما يؤكد الاتجاه نحو مناخ أكثر دفئا بصورة متزايدة".