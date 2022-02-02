البنك المركزي العراقي يقرر عدم التعامل بالدولار الأمريكي مع 14 مصرفا عراقيا

صرح عمار حمد خلف نائب محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الخميس، بأن البنك المركزي العراقي قرر عدم التعامل مع 14 مصرفا عراقيا خاصا بالدولار الأمريكي بأي شكل من الأشكال ابتداء من اليوم.



وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي في تعميم للبنك المركزي العراقي وزع اليوم: "إن هذا القرار جاء نتيجة للتدقيق الخارجي الحاصل على عمليات التحويل المالي التي تمت من قبل هذه المصارف خلال العام 2022 على أن تتمتع هذه المصارف بكامل حريتها بالتعامل بالدينار العراقي في مختلف خدماتها المصرفية، بالإضافة إلى حقها بالتعامل بالعملات الأخرى باستثناء الدولار".



وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية في العراق اليوم ارتفاعا قياسيا عندما تجاوز سقف 150 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما يبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار 1320 لكل 100 دولار أمريكي.