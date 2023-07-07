أعلنت وزارة المالية الصينية، ارتفاع الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات المالية بلغت أكثر من 11.9 تريليون يوان (حوالي 1.66 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الحكومة المركزية جمعت نحو 5.39 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بزيادة نسبتها 13.1 في المائة على أساس سنوي، في حين جمعت الحكومات المحلية نحو 6.53 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بزيادة نسبتها 13.5 في المائة عن العام السابق.

وبلغت إيرادات الضرائب أكثر من 9.9 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بزيادة نسبتها 16.5 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب الوزارة، زاد الإنفاق المالي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 13.39 تريليون يوان خلال النصف الأول من هذا العام.