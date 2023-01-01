قال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، اليوم الخميس، إن قلبه يمتلئ بالألم بعد انتشار فيديوهات تظهر قيام أحد مثيري الشغب بتعرية سيدتين في مدينة مانيبور.



ونقلت شبكة "أن دي تي في"، عن مودي القول قبل بدء جلسة البرلمان بشأن الأمطار الموسمية ما حدث لبناتنا في مانيبور لا يمكن غفرانه، الواقعة تلحق العار ببلادنا، ولن نتهاون في معاقبة الجاني.



وحث رئيس الوزراء الحكومات الإقليمية على تعزيز الأمن والسلامة، بعد ظهور الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأدلى مودي، بذلك في تصريحات للصحفيين قبل جلسة بشأن الرياح الموسمية بالبرلمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ويظهر في الفيديو، الذي أثار انتقادات واسعة ومطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة، قيام أحد مثيري الشغب بتعرية سيدتين والتحرش بهما ودفعهما إلى حقل، حيث يتردد أنه تم اغتصابهما جماعيا.



ووقع الحادث في الرابع من مايو الماضي، بعد يوم من اندلاع اشتباكات بين أفراد مجتمع الميتي، الذين يسكنون في الوادي، وعرقية كوكي التي تعيش في التلال في مانيبور بسبب مطالب أفراد الميتي بالحصول على وضع قبلي محدد.



ولقى أكثر من 120 شخصا حتفهم في الاشتباكات ونزح الآلاف داخليا ويعيشون الآن في مخيمات إغاثة.



وبشكل منفصل، سوف تستمع المحكمة العليا في البلاد لقضية بشأن واقعة مانيبور في 28 يوليو.



وعلمت المحكمة العليا بالفيديوهات ووصفتها بأنها مزعجة للغاية، وطلبت من الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية بالإبلاغ عن الخطوات التي اتُخذت.