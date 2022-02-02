أعلن عبدالسلام صالح حميد، وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إعادة تشغيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة(شرقاً)، بعد إعادة تأهيله من جانب البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.

وقال حُميد في كلمة ألقاها أثناء التدشين، "إن تشغيل مطار الغيضة سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في محافظة المهرة".

وأكد حُميد أهمية محافظة المهرة "باعتبارها البوابة الشرقية لليمن، وثاني أكبر محافظة من حيث المساحة".

من جانبه أثنى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على تدشين الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة كرابع منفذ جوي في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، بعد مطار عدن(جنوباً)، ومطاري سيئون والريان في محافظة حضرموت(شرقاً).

وقال العليمي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هذا يوم سعيد لأبناء شعبنا اليمني، وفي المقدمة المواطنين في محافظة المهرة المحررة، بعد سنوات من المعاناة، ومشقة السفر التي صنعتها حرب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وتعد هذه أول رحلة إلى مطار الغيضة بعد ثمان سنوات من التوقف في العام 2015، جراء الصراع المسلح الذي اندلع في اليمن بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية.