كواليس لقاء كيسنجر ورئيس الصين وما قاله الأخير باجتماعهما

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، الخميس، إن الصين والولايات المتحدة مرة أخرى "على مفترق طرق" حيث يجب أن يذهب كلا البلدين بطريقه لأن "المشهد الدولي يمر بتحولات كبيرة" ولكلا الجانبين الخيار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الصيني مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، في بكين، حيث قال وفقا لما نقلته قناة CCTV الصينية الحكومية: "بالنظر إلى المستقبل، يمكن لكلا البلدين (الصين وأمريكا) أن يجعل الآخر أفضل وأكثر ازدهارا معًا.. المفتاح هو الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

وأضاف شي: "على هذا الأساس، ترغب الصين في العمل مع الولايات المتحدة لإيجاد الطريق الصحيح للتوافق مع بعضها البعض، ودفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى الأمام بثبات".

وأشار شي إلى كيسنجر باعتباره "الصديق القديم للصين" - وهو مصطلح دبلوماسي صيني مُنح لشخصيات أجنبية لها دور مهم في تنمية الصين – لافتا إلى أن الصين لن تنسى "مساهمته (كيسنجر) التاريخية" في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية وتعزيز الصداقة بين شعبي البلدين.

وفقًا لتقرير CCTV، قال كيسنجر إنه نظرًا للوضع الحالي، يجب أن تلتزم (الولايات المتحدة) بالمبادئ المنصوص عليها في بيان شنغهاي وتفهم "الأهمية القصوى" التي تعلقها الصين على "مبدأ الصين الواحدة".

ويذكر أن بيان شنغهاي الموقع بين الولايات المتحدة والصين في عام 1979 ينص على أن الولايات المتحدة تقر - لكنها لا تعترف - بالموقف الصيني المتمثل في وجود صين واحدة وتايوان جزء من الصين.