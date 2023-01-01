روسيا تقيد تحركات دبلوماسيين بريطانيين على أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، فرض قيودا على دبلوماسيين بريطانيين تطالبهم بإخطار السلطات الروسية مسبقا بأي خطط للتنقل خارج منطقة نصف قطرها 120 كيلومترا، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة في بيان إنها فرضت قيوداً على تنقّلات الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا "ردّاً على الأعمال العدائية" من جانب بريطانيا، التي تزوّد أوكرانياً بالمال والسلاح.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت القائم بالأعمال البريطاني في موسكو توم دود، وأبلغته بأنّه بات يتعيّن على "موظفي البعثة الدبلوماسية البريطانية إخطار السلطات الروسية مسبقاً بتنقّلاتهم" في روسيا، باستثناء السفير البريطاني وبعض الدبلوماسيين.

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، فرضت بريطانيا عقوبات على 13 فرداً وشركة بتهمة التورّط في أعمال مجموعة فاجنر الروسية المسلّحة في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن الانتهاكات تشمل "إعدامات وأعمال تعذيب في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تهديدات للسلام والأمن في السودان".