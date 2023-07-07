هنري كيسنجر يلتقي رئيس الصين وتوقيت الزيارة تحت الضوء

التقى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في العاصمة الصينية، بكين، وفقا لما أوردته قناة CCTV الصينية الحكومية.

وتأتي زيارة كيسنجر إلى العاصمة الصينية بالتزامن مع خلاف واسع بين الولايات المتحدة والصين، حيث بذلت الحكومة الأمريكية جهودًا في الأشهر الأخيرة لتحقيق الاستقرار في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

والتقى كيسنجر في وقت سابق مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، الأربعاء بالإضافة إلى وزير الدفاع الصيني المدرج على قائمة العقوبات بالولايات المتحدة الأمريكية، لي شانغفو، الثلاثاء.

يذكر أن العقوبات الأمريكية على لي شانغفو أتت العام 2018 لشرائه أسلحة روسية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز Su-35 ونظام صواريخ أرض-جو من طراز S-400.