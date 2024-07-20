 غلق أبواب اللجان بعد دخول جميع طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا بالسادس من أكتوبر - بوابة الشروق
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غلق أبواب اللجان بعد دخول جميع طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا بالسادس من أكتوبر

إسلام عبد المعبود
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 9:16 ص | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 9:16 ص

أغلق الإداريون المكلفون بدخول طلاب الثانوية العامة وتنظيم دخولهم لأداء امتحان الديناميكا، أبواب مدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر، بعد دخول جميع الطلاب

وشهد محيط المدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر، تواجد أعداد كبيرة من أولياء الأمور، بصحبه أبنائهم قبل الدخول لأداء الامتحان، ويظلوا منتظرين لحين الانتهاء وخروجهم بعد انتهاء مدة الامتحان.

وتواجد أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات أمام اللجان أثناء فتح الأبواب ودخول الطلاب حتى لا يحدث تكدس، من قبل أولياء الأمور، وأيضا لتنظيم عملية سير المرور للسيارات أمام المدرسة.

وشدد الإداريون المكلفون بتنظيم عملية الدخول، على الطلاب بتسليم هواتفهم إلى المحال التجارية الموجودة بمحيط المدرسة، لأنه لن يتم السماح لهم بإدخالها إلى اللجان، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

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