 شرطة بابوا الإندونيسية تصادر 394 عبوة ماريجوانا - بوابة الشروق
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شرطة بابوا الإندونيسية تصادر 394 عبوة ماريجوانا

(د ب أ)
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 6:34 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 6:34 م

ألقت شرطة مقاطعة بابوا الإندونيسية، القبض على ثلاثة مهربي مخدرات مشتبه بهم يعتقد أنهم يعملون لدى أحد أباطرة المخدرات في بابوا وبابوا غينيا الجديدة، خلال حملة مداهمة في مدينة جيابورا في بابوا الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم السبت.

وصادر أفراد الشرطة المحلية، 394 عبوة ماريجوانا من المشتبه بهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم "إن جيه" و "آي تي" و "تي تي"، حسبما أفاد ألفيان رئيس مديرية مكافحة المخدرات في مقاطعة بابوا اليوم.

وأضاف أنه تم تهريب عبوات الماريجوانا من بابوا غينيا الجديدة إلى مقاطعة بابوا شرقي إندونيسيا، وأن الشرطة تمكنت من اعتقال المشتبه بهم بسبب إخبارية من السكان.

وأوضح ألفيان، أن اثنين من المهربين المشتبه بهم تم القبض عليهما في قرية تولادان وهما من بابوا غينيا الجديدة، بينما تم اعتقال المشتبه به الآخر في منطقة سينتاني وهو إندونيسي.

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