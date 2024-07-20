العثور على حطام لمروحية يابانية في قاع البحر بعد أشهر من التحطم

ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية نقلا عن مصادر مطلعة اليوم السبت أنه تم العثور على الجزء الرئيسي من إحدى طائرتين مروحيتين تابعتين للقوات البحرية اليابانية اصطدمتا وتحطمتا قبالة جزيرة نائية في طوكيو في أبريل، في قاع البحر في المنطقة البحرية التي وقع فيها الحادث.

وتم العثور على جزء الحطام من قبل مسبار المسح العميق غير المأهول في أعماق البحار التابع للوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الأرض البحرية خلال مهمة البحث التي كلفت بها وزارة الدفاع.

ووفقا للمصادر، عثر المسبار غير المأهول ما يبدو أنه طائرة مروحية في قاع البحر، وتطابق الرقم الموجود على المروحية الظاهرة مع رقم الطائرة المحطمة. وتم العثور على جسم يعتقد أنه بدن المروحية الأخرى في مكان قريب، والعمل جار لتأكيد تفاصيله.

وفي ليلة 20 أبريل، اصطدمت طائرتان مروحيتان من طراز "إس إتش – 60 كيه"، أثناء تدريب للبحث عن غواصة، في الجو وتحطمتا في نقطة على بعد حوالي 280 كيلومترا شرق توريشيما في سلسلة جزر إيزو بطوكيو في المحيط الهادئ. وأسفر الحادث عن مقتل جميع أفراد الطاقم الثمانية.