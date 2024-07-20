 تستهدف 400 ألف نخلة.. بدء المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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تستهدف 400 ألف نخلة.. بدء المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 9:04 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 9:04 م

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة سوسة النخيل التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر الماضي، للحفاظ على الثروة الزراعية من النخيل وإنتاجية التمور بالمحافظة وتوعية المزارعين بالطرق والأساليب العلمية للمكافحة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ومديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأشار الزملوط، إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 7 قطاعات من إجمالي 40 قطاعا على مستوى المحافظة تم تقسيمها ضمن خطة المكافحة، وتضم زراعات بئر الخارجة 1، الخارجة 2، بلاط 1، المعصرة، الراشدة، بدخلو، أبوهريرة، والتي تحتوي على حوالي 400 ألف نخلة.
جدير بالذكر أن أعمال المكافحة بالمرحلة الأولى شملت 7 قطاعات أيضاً هي البوصة بالخارجة، جناح و بورسعيد، موط، بلاط، الهنداو، عزب القصر، بئر البلد بالفرافرة.

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