 المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط: ماضون في مسعى تحقيق حل الدولتين - بوابة الشروق
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المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط: ماضون في مسعى تحقيق حل الدولتين

وكالات
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 4:28 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 4:28 م

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