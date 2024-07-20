فتح الله فوزى مستشارا عقاريا لشركة آى كيو العقارية بالمملكة العربية السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



تعاقدت شركة آى كيو العقارية مع المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى ليصبح مستشارا عقاريا للشركة فى المملكة العربية السعودية.

وسيتولى المهندس فتح الله فوزى إعداد الاستراتيجيات التوسعية لشركة آى كيو العقارية والتى تتبنى خطة توسعية بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم شركة آى كيو العقارية عدة خدمات من بينها التطوير العقارى والدراسات العقارية وإدارة المشروعات.

ويمتلك المهندس فتح الله فوزى تاريخا فى قطاع البناء والتشييد والاستثمار والتطوير العقارى يتخطى 45 عاما وقام بتطوير أكثر من 100 مشروع فى مصر وخارجها ويعمل مستشارا للعديد من شركات التطوير العقارى بمصر والمنطقة العربية.

ويرأس المهندس فتح الله فوزى شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى وهى شركة تقوم بتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير المشروعات وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة وتساعد على تحقيق الأهداف والنتائج المخططة للمشروعات وتحقيق الجدوى اﻻستثمارية المستهدفة، وتتعاون مع كبار شركات التطوير العقارى داخل وخارج مصر.

كما أن المهندس فتح الله فوزى هو نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بها وكذلك رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

ونفذت وتنفذ شركة آى كيو العقارية عددا من المشروعات المميزة بالمملكة العربية السعودية على مدار 13 عاما بعضها تم تسليمه والآخر قيد التطوير ومن بين المشروعات فالى ريزورت، راف فيلا، مكان فيلا، كيوب فيلا، كيرف فيلا، استوريا.

وتطور شركة آى كيو مشروعات على مساحة 95 ألف متر مربع، بإجمالى عدد وحدات 410 وحدات.