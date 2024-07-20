 طارق الشناوي: شيرين عبدالوهاب لديها موهبة كبيرة لكنها تفتقد فن الإدارة - بوابة الشروق
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طارق الشناوي: شيرين عبدالوهاب لديها موهبة كبيرة لكنها تفتقد فن الإدارة


نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 12:59 ص | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 12:59 ص

قال الناقد الفني طارق الشناوي عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن المطربة شيرين عبد الوهاب، تملك الكثير من الموهبة، لكنها تفتقد فن الإدارة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يطلب من شيرين أن تستكمل علاجها وتلحق بمهرجان العلمين حتي في يومه الخمسين.

وعقب قائلا: «نسأل الله أن يكمل الشفاء لها، وتكون مفاجأة المهرجان في آخر أيامه».

وأوضح أنَّ مدينة العلمين دخلت التاريخ منذ أربعينيات القرن الماضي، واليوم دخلت التاريخ بعد تحويلها من ساحة للدم والحروب إلى ساحة للفنون والثقافة.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين قادر على تصدُّر قائمة المهرجانات الفنية حول العالم، بالإضافة إلى أنه صورة مشرفة للقوة الناعمة في مصر.

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