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صرح المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، بأنه يشعر بوجوده في وطنه الثاني داخل البلوجرانا.

وكان قد أعلن نادي برشلونة تولى هانسي فليك المسؤولية الفنية في الفريق خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز.

وقال فليك خلال تصريحاته لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «من المذهل ما نعيشه هنا، الجميع يظهر لنا الاحترام».

وتابع: «شعرت بشغف الجماهير منذ اليوم الأول، الجماهير والجميع، نريد أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنقل هذا النادي إلى المستوى التالي، سنفعل كل ما بوسعنا».

واختتم قائلًا: «نحتاج لضم لاعب بإمكانه حسم المباريات، نريد تحسين كفاءة الفريق وهذا هو الشيء الأكثر أهمية».

يذكر أن كشفت تقارير صحفية برشلونة مهتم بالتعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو والمنتخب الإسبانيا «الفائز بلقب يورو 2024»، بالإضافة لداني أولمو مهاجم لايبزيج الألماني.