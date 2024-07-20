وزيرة التضامن تشارك في ورشة عمل التنمية المحلية التعريفية للمحافظين ونوابهم

• وزيرة التضامن: نسعى للعمل كفريق واحد للمساهمة في إخراج الأسر من دائرة العوز

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، وافتتحتها منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، لجميع المحافظين ونوابهم، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت "مرسي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تحتاج دعما ومساندة المحافظين في دراسة أوضاع مديريات التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تطوير وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي على المستوى المركزي، ومن ثم سينتقل هذا الأمر لبقية فروع البنك في المحافظات على مستوى الجمهورية.

وطالبت وزيرة التضامن، جميع المحافظين بدراسة أوضاع دور الرعاية والدفاع الاجتماعي ومتابعتها، ومد الوزارة بكل المعلومات لمعرفة مستوى الخدمات المقدمة بها، خاصة أن الجمعيات الأهلية مسند لها إدارة تلك الدور، متابعة: "هدفنا جميعا الاهتمام بالخدمات المقدمة لأبناء مصر من الأيتام ودور المسنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك الدور".

وأوضحت الوزيرة، أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع مديري المديريات؛ لذا لابد من التنسيق مع المحافظين لتحقيق الأهداف المحددة، مشيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الحضانات للمساهمة في تسهيل ورفع نسبة عمل المرأة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بوصول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمستحقيه، حيث يجب أن يعمل الجميع كفريق واحد من أجل المساهمة في إخراج الأسر من دائرة العوز.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة تقمن بدور مهم وتستطعن الوصول لمختلف الأسر، وستعمل الرائدات في المحافظات مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووضع خطة عمل للرائدات؛ لكي يستطعن تحقيق الأهداف التنموية.

وطالبت الوزيرة، المحافظين، بتوفير أماكن لإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية من أجل المساهمة في الارتقاء بالتراث الحرفي وتحقيق تنمية اقتصادية لتلك الأسر، حيث سيتم تنظيم معارض دائمة، ويتم تغيير الأسر المنتجة وفق مواعيد محددة.