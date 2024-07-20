أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، مقتل عبد الرحمن البيشي القائد الميداني بالدعم السريع بولاية سنار في النيل الأزرق.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة، مبررا ذلك بـ«عدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر»، على حد زعمه.

ودعا حميدتي، الأمم المتحدة كذلك إلى تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية، وكذلك تبني برنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة، وفق وكالة سبوتنيك.

وشدد قائد قوات الدعم السريع، في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية استخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة الدعم السريع لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت بأن أكثر من 2.2 مليون شخص فروا من السودان إلى دول أخرى مع اندلاع الحرب، التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، إن الأزمة الإنسانية في شرق تشاد بلغت نقطة حرجة، ودعت إلى تقديم دعم دولي عاجل للاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد.