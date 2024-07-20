فيكتور أوسيمين يقترب من باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن اقتراب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، من الرحيل هذا الصيف.

ويعد أوسيمين هدفا قويا لنادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، خاصة بعد رحيل الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أوسيمين لم يتواجد حتى على مقاعد بدلاء نابولي في مباراة اليوم الودية أمام مانتوفا، رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة بانتظام.

وأضاف التقرير أن هذا الأمر يشير إلى أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان أصبح وشيكا.

وعانى أوسيمين من مشكلة عضلية في الأسبوع الماضي، وتواجد في المدرجات في أول مباراة استعدادية للموسم الجديد مع نابولي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

ورغم أنه عاد إلى التدريبات الجماعية مع بقية زملائه خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه غاب مرة أخرى عن مباراة اليوم ضد مانتوفا.

وأوضح التقرير أن أوسيمين وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع باريس سان جيرمان، بينما يناقش الناديان كيفية عقد الصفقة بأقل من الشرط الجزائي البالغ 130 مليون يورو، ويمتد تعاقد أوسيمين مع نابولي، حتى صيف 2026.