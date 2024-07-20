 نشوب حريق محدود خارج مبنى الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة - بوابة الشروق
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نشوب حريق محدود خارج مبنى الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 3:57 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 3:57 م

نشب حريق محدود ببعض الكراتين الورقية "الهوالك"، الموضوعة خارج سور مبنى الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، تمهيدًا لنقلها لأحد مقرات حفظ المهملات وإعادة تدويرها، مما أسفر عن تلفيات بها.

وعليه تم استدعاء الحماية المدنية والسيطرة على الحريق من خلال فريق الأزمات بالأرشيف المركزي، دون حدوث إصابات أو وفيات، كما لم يمتد الحريق إلى أية قضايا داخل الأرشيف أو خارجه، ولم تتأثر منظومة العمل بالأرشيف الإلكتروني ولا تزال تسير على نحو طبيعي. هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور حدوث الواقعة.

وانتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لمحل الواقعة لمعاينته، وتم انتداب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الأثار لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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