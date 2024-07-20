القسام تعلن إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر تفجير عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا عصر يوم الأربعاء المُنصرم، من تفجير عبوة ناسفة بمركبة لجنود الاحتلال؛ تم زرعها مسبقاً بين قرية برطعة ومستوطنة حرميش شمال الضفة المحتلة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «عناصرها أكدوا، بعد عودتهم لقواعدهم بسلام، وقوع 4 إصابات مباشرة في الجنود الذين يستقلون المركبة».

وأكدت أن «الأيام المُقبلة لن تحمل في طياتها إلا كمائن الموت الزؤام لجنود الاحتلال ومغتصبيه»، قائلة إن «عمليات عناصرها في مختلف محافظات الضفة الغربية ستبقى في تصاعد مستمر، حتى يخضع قادة الاحتلال صاغرين لشروط المقاومة ومتطلبات شعب فلسطين الأبي وحقوقه العادلة والمشروعة».

وأشارت إلى أن «هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وضمن الردّ على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة والعدوان الغاشم على الضفة المُحتلة».

ونوهت أن «هذه العملية تأتي كرسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، وجرائمها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الاعتقال».