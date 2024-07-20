ماليزيا: ننسق لضمان أمن مواطنينا في بنجلاديش وسط الاحتجاجات

تقوم المفوضية العليا الماليزية في عاصمة بنجلاديش، دكا ، بتنسيق الجهود لضمان سلامة وأمن الماليزيين وسط أعمال الشغب والاحتجاجات الطلابية والمخاوف المتعلقة بالسلامة في بنجلاديش .

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان إنها تراقب الوضع ووجهت بتوفير جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك نقل الطلاب الماليزيين إلى أماكن آمنة، وفقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وقالت إن المفوضية العليا الماليزية تنسق بنشاط الجهود وسط تحديات كبيرة ، بما في ذلك انقطاع الاتصالات بسبب انقطاع الإنترنت.

وأوضحت أنها "ملتزمة بضمان سلامة ورفاهية جميع المواطنين الماليزيين في بنجلاديش وتعتمد على اتصالات الرسائل القصيرة (خدمة الرسائل القصيرة) للحفاظ على الاتصال".

وأضافت : "أن سلامة وأمن الماليزيين في الخارج هي أولويتنا القصوى ، ويتم اتخاذ كل الإجراءات لمساعدة مواطنينا".

وأضافت أن "وزارة الخارجية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقديم التحديثات حسب الضرورة".

وتردد أن الاحتجاج، وهو الأكبر منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للمرة الرابعة، يغذيه ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث أن ما يقرب من خمس السكان البالغ عددهم 170 مليون نسمة عاطلين عن العمل أو التعليم.

وقتل عشرة أشخاص في اشتباكات مع الشرطة أمس الأول الخميس في دكا، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد حتى الآن، بما في ذلك سائق حافلة نقلت جثته إلى المستشفى مصابة برصاصة في صدره.