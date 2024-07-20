وزير العمل الألماني أثناء توجهه إلى واشنطن: سباق الرئاسة الأمريكية لا يزال مفتوحا

نظرًا للتطورات المثيرة في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعرب وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل عن اعتقاده بأن السباق على الرئاسة لا يزال مفتوحًا تمامًا.

وفي طريقه من العاصمة الألمانية برلين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قال هايل اليوم السبت:" أعتقد أن هذه الانتخابات لم تُحسم بعد".

يذكر أن هايل المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، هو أول عضو في الحكومة الألمانية يسافر إلى الولايات المتحدة منذ المناظرة التلفزيونية بين الرئيس الحالي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب والاعتداء الذي تعرض له ترامب في فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.

ورفض هايل الإفصاح عما إذا كان يأمل في أن يتنحى بايدن أو أن يواصل السعي من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية.

ومنذ ظهوره في المناظرة التلفزيونية ضد ترامب والذي كان مخيبا للآمال بالنسبة للكثير من أنصاره من الديمقراطيين، يواجه بايدن البالغ من العمر 81 عامًا ضغوطًا متزايدة للتنحي. وقال هايل: "تفكيرنا منشغل بالتأكيد بشأن كيفية استعداد الديمقراطيين بشكل قوي وآمل أن يفوزوا في الانتخابات".

وقال هايل إنه لا يريد التدخل في حملة الانتخابات الأمريكية، لكنه أعرب عن تعاطفه السياسي (مع الديمقراطيين) "لأننا شهدنا في السنوات الأخيرة علاقات عبر الأطلسي مكثفة جدًا مع إدارة بايدن والقيادة الديمقراطية". وأضاف أن بايدن فعل الكثير من الأمور بشكل صحيح.

وأضاف هايل: "باعتبار المرء مسؤولا سياسيا في ألمانيا وعضوا في الحكومة الألمانية الاتحادية، فيجب التحضير لجميع السيناريوهات المحتملة"، مشيرا إلى أن شعاره في هذا الصدد هو: "نتمنى (فوز) الأفضل، مع الاستعداد أيضا للصعب والأسوأ". وأضاف: "رغم أنني كاشتراكي ديمقراطي أدعم الديمقراطيين، فإننا نستعد لجميع السيناريوهات الممكنة". وأكد أن ألمانيا وأوروبا سيتعين عليهما التعامل مع نتيجة الانتخابات.

وصرح هايل بأن نتيجة الانتخابات الأمريكية لها تأثيرات على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، وساق أمثلة على ذلك بالعلاقات التجارية والتعامل مع الحروب والصراعات ومستقبل أوكرانيا وكذلك الحرب في فلسطين.

ويتضمن جدول أعمال رحلة هايل التي تستغرق ثلاثة أيام إجراء محادثات مع وزيرة العمل الأمريكية جولي سو وحاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت.

ويعتزم هايل التركيز بشكل مكثف على مستقبل عالم العمل تحت تأثير الذكاء الاصطناعي، كما يعتزم القيام بزيارة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد غد الاثنين.