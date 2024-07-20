محمد صبحي ينتقد استخدام ألفاظ خادشة بالدراما: إسفاف الفكرة أخطر من إسفاف اللفظ

انتقد الفنان محمد صبحي، بعض الأعمال الدرامية التي تُستخدم فيها ألفاظ خادشة للحياء، متحفظًا على ضرب أمثلة عليها.

وفي تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، وصف صبحي أصحاب هذه الأعمال بـ«الخبثاء» لأنهم يتذرعون بأنهم «يحاكون الواقع» تحت مبدأ «وندفن رؤوسنا في الرمال»، مشددًا على أن إسفاف الفكرة أخطر من إسفاف اللفظ.

وانتقد تصريحات نسبت إلى ناقد فني برر فيها استخدام هذه الألفاظ بأنها «من الواقع»، معتبرًا أن هذه الألفاظ انتشرت بسبب الدراما وليس العكس.

كما وجه صبحي، انتقادًا لاذعًا لارتداء الرجال الـ«حلق»، قائلا: «النهاردة في رجاله بتلبس حلقان ويقول لك دي حرية شخصية، رجل بيلبس حلق.. من أين أتيت بهذه الثقافة، هذه ليست حرية شخصية، شخصية في بيتك، بنفس منطقه أنا ممكن أمشي عريان في الشارع وأنت متبصليش».

واختتم حديثه: «لن أحترمك إن جلست أمامي بحلق، وبالتأكيد لن أحترم نفسي، دي مش حرية شخصية أبقى ألبسه في بيتك.. دي مش بلدنا، ولا عروبتنا ولا إسلامنا ولا مسيحيتنا».