استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 أطفال في قصف للاحتلال على رفح ومخيم البريج

استشهد مساء اليوم السبت، فلسطينيان، وأصيب أربعة أطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح، ومخيم البريج.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، أشار شهود عيان إلى أن أربعة أطفال أصيبوا بجروح مختلفة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة بينما كانوا على سطح منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.