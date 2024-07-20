وصف المطرب كاظم الساهر، علاقته بالجمهور المصري بأنها غريبة وعجيبة.

وقال خلال مقابلة مع قناة «dmc»، على هامش حفله بمهرجان العلمين، عُرضت مساء السبت، إنه لا ينسى دخوله مصر للمرة الأولى في وقت كانت فيه بلاده العراق قيد الحصار.

وأضاف أن المصريين كانوا يحضرون إليه طعاما وهو في الاستوديو، وكانوا يدافعون عنه بشكل كبير.

وأشار إلى أنه إذا تحدث أحدٌ عنه بما في ذلك في الصحافة، فإن عائلة الصحفي الذي انتقده هي من تدافع عنه.

ولفت إلى أنه يعتبر المصريين بمثابة أهل له، لا سيما أنه قضى سنوات طويلة في مصر، وكوَّن صداقات رائعة لا تزال قائمة حتى الآن.



وأحيا كاظم الساهر حفلا فنيا على مسرح U Arena بمهرجان العلمين فى نسخته الثانية.

وجاء حفل كاظم الساهر برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.