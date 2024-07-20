تفتيش طلاب شعبة الرياضة أمام لجان الدقي لأداء امتحان مادة الديناميكا

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، لشعبة علمي رياضة، صباح اليوم السبت، إلى لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، لأداء امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع الغش.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الساعة الثامنة والربع حتى التاسعة صباحا.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الطلاب والطالبات في صفوف منتظمة، لتفتيشهم قبل دخول الامتحان، والتنبيه على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، والمعادن والسماعات وجميع متعلقات التدخين، وفرض كردون أمني بمحيط اللجان.



ورصدت «الشروق»، حالة من الترقب لدى الطلاب وأولياء الأمور خوفا من أن يأتي الامتحان في مستوى الطالب المتميز مثل امتحان الاستاتيكا، وفي المقابل حالة من الفرح للانتهاء من رحلة الثانوية العامة.

وقال سعد محمد، طالب، إنه استذكر المادة جيد وأجاب على جميع النماذج الموجودة على موقع الوزارة، موضحا أنه سعيد بالانتهاء من كابوس الثانوية العامة.

وتمنى هيثم سامي، طالب، أن يأتي الامتحان في المتناول ويسعد الجميع، موضحا أنه استذكر المادة جيد بالامس وراجعها مع مدرس المادة الخصوصي، قائلا: "إن شاء الله الفرحة هتبقى فرحتين والامتحان هيجي سهل".