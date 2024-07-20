نوال الزغبي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب: وحشني صوتك

وجهت المطربة نوال الزغبي رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بمنصة "إكس"، حيث كتبت: وحشتيني يا شيرين، وحشتني طلتك، ووحشني صوتك.

وتابعت: بموت فيكي يا حبيبة قلبي، ربنا يحميكي، وترجعلنا من جديد.

تأتي هذه الرسالة بعد أن تصدر اسم شيرين عبد الوهاب التريند عقب إصدارها بيانا مؤخرا تنفي فيه عودتها لطليقها حسام حبيب بعد أن عمل محضر للتصالح، على إثر المحضر الذي حررته شيرين ضده، واتهمته فيه بالتعدي عليه بالضرب المبرح.

وهو البيان الذي أثار انزعاج جمهور شيرين، الذين عبروا عن مللهم من تصديرها لمشاكلها الشخصية بهذا الشكل، وانتشرت تدوينات تهاجم شيرين بضراوة، وتطالب وسائل الإعلام بعدم الاهتمام بمشاكل شيرين وأزماتها.

الملفت أن شيرين عبد الوهاب بدأت تشعر أن هناك حالة جفاء شديدة نشبت بينها وبين جمهورها العريض الذي كانت تستند على دعمهم المستمر لها، وخرجت في آخر تصريحات تليفزيونية لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يذاع على شاشة mbc مصر، وقدمت اعتذارا لجمهورها على إزعاجهم بكل هذا الكم من مشاكلها وأزماتها، طالبة منهم الصفح، مع وعد بعدم تكرار الأمر، خاصة أن الجمهور أصبح لديه قناعة أنه لا يوجد نهاية واضحة لهذا الكم الكبير من المشاكل.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها فنان رسالة لـ شيرين، فقد سبق وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه رسالة لها، منهم رسالة الفنانة مي كساب تحت عنوان "انقذي نفسك" والتي حرصت من خلالها أن تنصح شيرين بالتركيز في عملها واستعادة مكانتها من جديد.