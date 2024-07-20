عضو غرفة شركات السياحة عن تنظيم المعارض المؤقتة: الآثار تعامَل مثل رؤساء الدول

قال محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة تضع خططًا مدروسة لتنظيم المعارض المؤقتة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «أحداث الساعة»، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن من بين هذه المتاحف التي يتم التعاون معها في هذا الصدد، متحف شنجهاي القومي للآثار المصرية، بالتعاون مع شركات التأمين الدولية لضمان تأمين القطع الأثرية خلال عمليات النقل والعرض.

وأوضح أنه يتم تأمين القطع الأثرية بالتعاون مع شركات التأمين الدولية والمصرية، تتحمل الدولة المضيفة تتحمل مسئولية تأمين الحدث بشكل كامل.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع القطع الأثرية كضيوف مهمين على غرار رؤساء الدول.

ولفت إلى أن الصين تعد واحدة من أهم الأسواق المستهدفة للسياحة المصرية، موضحًا أن السائح الصيني يعشق زيارة الأقصر وبخاصة في فصل الشتاء، بجانب عشقه لزيارة الغردقة والقاهرة.

وافتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» بمتحف شنجهاي القومي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار لإقامة العديد من المعارض الأثرية المؤقتة للخارج لتكون نافذة لكل شعوب العالم للتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعبقرية وبراعة المصري القديم في العلم والهندسة والفن وغيرها من المجالات، مما يسهم في التقارب بين الشعوب وثقافاتهم ومعتقداتهم المختلفة.