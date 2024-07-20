 وزير الإسكان يوجه بتخصيص شركة تشغيل وصيانة لكل محور طريق رئيسي - بوابة الشروق
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وزير الإسكان يوجه بتخصيص شركة تشغيل وصيانة لكل محور طريق رئيسي

محمد علاء
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 5:51 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 5:54 م

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