بنيامين نتنياهو عن عدوان الحديدة: رسالة بأنه لا يوجد لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ميناء الحديدة اليمني ليست بريئًا، مدعيا أنه استخدم لأهداف عسكرية.

وصرح في كلمة مسجلة، مساء السبت، أن الميناء استخدام كنقطة لتزويد الحوثيين بالأسلحة من إيران، ومن ثم استخدامها لشن هجمات على إسرائيل وعلى الملاحة البحرية.

ووصف نتنياهو العدوان على ميناء الحديدة، بأنها عملية ناجحة ودقيقة، وضربت أهدافًا على بُعد 1800 كيلومتر.

واعتبر أن العملية بمثابة رسالة أنه لا يوجد لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه.

وصرح نتنياهو بأن الغارات على الحديدة تأتي ردا على هجمات كثيرة شنها الحوثيون وآخرها الهجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب الذي أسفر عن سقوط قتيل.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، قد صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا غاشما على محافظة الحديدة.

وقال في كلمة له، مساء السبت، إن الاحتلال استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، كما استهدف ميناء الحديدة وخزانات الوقود.

وأوضح أن غارات الاحتلال أطلقت على أهداف مدنية، مشددا على أن قواتهم سترد على هذا العدوان السافر وأنها لن تردد في ضرب الأهداف الحيوية للاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنَّ مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما على ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن النيران التي شبَّت في الحديدة يراها الجميع الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهو أمر له دلالات كبيرة وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة.