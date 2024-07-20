جمعية الصحفيين في ألمانيا تستبعد كاتب سيرة الرئيس الروسي

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استبعدت جمعية الصحفيين في ألمانيا "شبكة البحث"، الصحفي هوبرت زايبل كاتب سيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس الجمعية دانيل دريبر: "من خلال سلوكه، انتهك هوبرت زايبل القواعد الأساسية للصحافة المستقلة وأضر بشكل كبير بمصداقية مهنتنا".

وقالت الرابطة، اليوم السبت، إنه لهذا السبب قررت الجمعية العمومية للأعضاء بالإجماع استبعاده أمس الجمعة.

وذكرت الجمعية، أنها تبينت في نوفمبر 2023 أن الصحفي التلفزيوني الحائز على جوائز ومؤلف الكتب تلقى 600 ألف يورو من رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، وأضافت أنه يُعْتَقَد أن هذه الأموال كانت لدعم مشاريع كتب.

ويُعتبر مورداشوف من الطبقة الأوليجارشية / الثرية / الروسية وهو مساهم رئيسي في شركة توي الألمانية للسياحة منذ فترة طويلة.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج مورداشوف على قائمة عقوباته في نهاية فبراير 2022.

وفي حيثيات استبعادها لزايبل، قالت الجمعية: "المدفوعات التي أقر بها هوبرت زايبل تتعارض مع جميع قواعد النزاهة والاحترافية الصحفية، وتسبب بأفعاله في إلحاق ضرر جسيم بالصحافة الاستقصائية وسمعة مهنتنا في نظر الجمهور".

وبعد كشف النقاب عن هذه الاتهامات، أوقفت دار النشر "هوفمان وكامبه" في هامبورج في نوفمبر بيع كتب زايبل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية، أصدر زايبل كتابين متخصصين عن بوتين.

وأفاد مجلس إدارة الجمعية، بأنه كان طالب زايبل آنذاك بتقديم بيان بشأن الاتهامات واقترح عليه الاستقالة الفورية من الجمعية.

وأضاف: "لم يستقل هوبرت زايبل من الجمعية بعد ذلك".