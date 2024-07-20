تكريم الفنان محمد محمود بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ12

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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، تكريم الفنان محمد محمود ومنحه جائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في الدورة الــ12 للمهرجان المقرر اقامتها سبتمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب فتحي الحصري، أن تكريم الفنان محمد محمود جاء عن نتيجة استفتاء أجراه مهرجان همسة من خلال تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وتقرر تكريم كل من الفنانة وفاء عامر، والفنان محمد علي رزق، والفنان إياد نصار، والفنان أحمد بدير، والفنان أحمد رزق،كمال أبو ريه.

وقال الحصري، في تصريحات صحفية، إنه شارك في الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدي والدرامي.

وأضاف الحصري: "لم يكن يحق لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف".

وتضم لجنة التصويت، كلا من المخرج أحمد صقر، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة ميرنا وليد، والمخرج المسرحي حسام الدين صلاح، والإعلامي سمير فقيه، والناقد عماد يسري.