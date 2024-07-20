سنغافورة تأمر مواقع التواصل الاجتماعي بحجب 95 حسابا تروج لمزاعم خضوع البلاد للصين

وجهت السلطات السنغافورية، خمس منصات للتواصل الاجتماعي لحظر شبكة من 95 حسابا نشرت منشورات منسقة تروج لمزاعم بأن سنغافورة تخضع لسيطرة الصين.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن شبكة الحسابات يمكن استخدامها لشن حملات إعلامية معادية تستهدف سنغافورة مباشرة، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وتزعم منشورات الحسابات، المرتبطة برجل الأعمال الصيني جيو وينجي، المنفي ذاتيا وناقد للحزب الشيوعي الصيني ومحتال مدان، أن الصين كانت متورطة في اختيار زعيم الجيل الرابع في سنغافورة.

وقالت الوزارة، إنها وجهت كلا من "فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب" وتيك توك" و"إكس"، لحظر هذه الحسابات من المستخدمين المقيمين في سنغافورة بموجب قانون التدخل الأجنبي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بين 17 أبريل و 10 مايو، نشرت الحسابات أكثر من 120 منشورا تحتوي على مقاطع فيديو حول انتقال القيادة في سنغافورة.

وتتضمن المنشورات، التي اطلعت عليها صحيفة ستريتس تايمز، عبارات مثل "سنغافورة في الجيب الخلفي للحزب الشيوعي الصيني".