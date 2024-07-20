ارتفاع ملحوظ في إصابات جدري الماء والحصبة بالأردن

شهدت معظم الأمراض السارية والمبلغ عنها في الأردن ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب وكالة «عمون»، أظهرت البيانات ارتفاعا في أعداد الإصابات بمرض «جدري الماء» بنسبة 178% ليصل إلى عدد المصابين المبلغ عنهم 19.223 ألف مصاب في عام 2023، مقارنة مع 6.9 ألف مصاب مبلغ عنه في عام 2022، وأيضا بالعودة نحو عام 2019 لم يصل عدد الإصابات المبلغ عنها لنصف رقم إصابات عام 2023.

أما عدد الإصابات بمرض الحصبة فشهد أيضا حالة من الارتفاع خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.36 ألف إصابة مبلغ عنها مقارنة مع 457 إصابة مبلغ عنها في عام 2022، وبنسبة ارتفاع 198%.

بالمقابل، تراجع عدد الإصابات بالحمى المالطية المبلغ عنها خلال العام الماضي، ليصل عددها إلى 299 مصابا مبلغا، عنه مقارنة 437 إصابة سجلت في عام 2022.

وارتفع أيضا عدد الإصابات المبلغ عنها بمرض ديزينتري ليصل إلى 212 مصابا مقارنة مع 18 إصابة مبلغ عنها في عام 2022.

وفي السياق ذاته، تراجع عدد المتبرعين في الدم وفقا لإحصاءات بنوك الدم الواردة في تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ليصل إلى 142.899 ألف متبرع مقارنة مع 144.327 ألف متبرع، مقابل ارتفاع عدد الدم المصروف خلال العام الماضي، ليصل إلى 186.674 ألف وحدة مقارنة مع 159.527 ألف وحدة دم وبنسبة ارتفاع 17% تقريبا.