أغنية بمزاجي لمحمد رمضان تتصدر قائمة الأغاني المصرية على أنغامي

تصدرت أغنية "بمزاجي" للفنان محمد رمضان، قائمة الأغاني المصرية الأكثر استمتاعا على منصة أنغامي.

وكان محمد رمضان، قد طرح أغنية "بمزاجي" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى منذ أسبوعين تقريبا.

وتقول بعض كلمات أغنية "بمزاجي": "أولها بس بحبك.. عقلك سابق سنك.. لا ومفيش منك.. حبيتها مش هتحبك.. قبله زي اللي قبله.. عدوا زي اللي عدوا.. أحمد زي عبده.. عبده قلبه وجعه.. اللي بينا خوديه.. بس قلبي انسيه".

جدير بالذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير. كما طرح مؤخرًا أغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.