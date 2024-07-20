يعقد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أول مؤتمر انتخابي له منذ أن نجا من محاولة اغتيال قبل أسبوع، وحصوله رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، سيظهر ترامب في جراند رابيدس بولاية ميشيجان، وهي إحدى الولايات المتأرجحة، ومعه مرشحه الجديد لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو، في أول مؤتمر انتخابي يجمعهما.

وقال مسئولو الحزب الجمهوري خلال مؤتمر ترشيح ترامب في ميلووكي قبل أيام، إن مواجهته للموت السبت الماضي غيرته، وإنه عندما ألقى خطاب قبول ترشحه، الخميس، دعا إلى الوحدة.

وفي وقت سابق، استبعد المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة أن تكون دوافع مُنفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توماس ماثيو كروكس، سياسية، موضحين، وفق تحقيقات أولية، أنها متعلقة بشكل أكبر برغبته في مهاجمة هدف بارز موجود بالقرب منه.

ووفق ما أوردته شبكة CNN، فإن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وبعد إجراء أكثر من 200 مقابلة مع مقربين منه، وفحص سجل هاتفه وتاريخ بحثه على الإنترنت، قالوا إن كروكس «شخص ذكي، وأبدى اهتماماً بالأسلحة ولم يكن يكشف عن آرائه السياسية».

ولا تزال التحقيقات في مراحلها الأولية، ومع ذلك، فإن كروكس يبدو في بعض النواحي مشابهاً لعشرات الشباب الآخرين الذين تسببوا في الكثير من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة باستخدام بنادق هجومية قوية في السنوات الأخيرة.