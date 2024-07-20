قال الفنان محمد صبحي، في لقاء أمس عبر قناة صدى البلد، إنه هناك معلومات تقول إن الشهور القادمة ستشهد خطورة مناخية، مؤكدا أن الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية، وأن هناك أراضي لا يقدر الإنسان على الوصول إليها، لافتًا إلى أن هذه وجهة نظر يمكن أن تحمل مبالغات.

والاعتقاد بأن الأرض موجودة كقرص مسطح، استمر في العالم القديم حتى كشفت الملاحظات التجريبية أن شكل الأرض كان كرويًا أو بيضاويًا .

ومع ذلك، لاتزال فكرة الأرض مسطحة موجودة في العصر الحديث، ففي ثلاثينيات القرن الـ19، أحيت إحدى البلديات البريطانية، بقيادة الكاتب البريطاني صمويل بيرلي روبوثام، هذه الفكرة باعتبارها رد فعل عنيف ضد التقدم العلمي السريع، وكان أعضاء الجماعة يعتقدون أن الأرض عبارة عن قرص دائري يقع القطب الشمالي في مركزه، ويحيط بحواف القرص جدار من الجليد لاحتواء المحيطات.

وكانت الجماعة تعتبر رمزاً غير مؤذي لغرابة الأطوار البريطانية.

- مفهوم الأرض المسطحة

بحسب الموسوعة البريطانية، نشأ مفهوم الأرض المسطحة الحديثة بشكل متواضع في الخمسينيات من القرن العشرين باسم جمعية الأرض المسطحة، وهي مجموعة هامشية صغيرة في بريطانيا يبلغ عدد أعضائها أقل من 4000 شخص.

ومع ذلك، وبسبب التأثير المتزايد للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، أطلقت المنظمة نفسها في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2009، وتبع ذلك مؤتمرات سنوية تلبي مجموعة متنوعة من وجهات النظر العالمية.

وتعكس بعض نماذج الجمعية النظرة القديمة للأرض على أنها قرص تدور فوقه قبة من النجوم، ومع ذلك تدعي نماذج مجموعات أخرى أن الشمس والقمر لا يزيد قطرهما عن 50 كيلومترًا "31 ميلاً" وأنهما يدوران حول القرص على ارتفاع 5500 كيلومتر "3417 ميلاً".

ووفقا للجمعية الفيزيائية الأمريكية، ظهر المصطلح في اليونان القديمة منذ آلاف السنين، لكن اكتشف العلماء وفرة من الأدلة التي تنفي هذا الفرضية، بما في ذلك رؤية الأرض نفسها من الفضاء .

-لماذا يعتقد البعض أن الأرض مسطحة؟

أسباب كثيرة تجعل البعض يعتقد أن الأرض مسطحة منها الآتي..

1 - الأرض ليست منحنية ولا تدور.

2 - القارة القطبية الجنوبية عبارة عن جدار جليدي يحيط بالأرض المسطحة.

3 - أظهرت اختبارات الليزر أن المسطحات المائية مستوية، مما يثبت أن الأرض مسطحة.

4 - الأرض مسطحة لأن المدن لا يمكن أن تكون مقلوبة.

5 - لن تعمل تقنية الرادار إذا كانت الأرض كروية .

6 - صورة كسوف الشمس الملتقطة في القطب الجنوبي تثبت أن الأرض مسطحة.

7 - الطائرات التي تحلق بشكل "مستقيم ومستوي" تثبت أن الأرض مسطحة .



-كشف الادعاءات.. الأرض كروية

أكدت صحيفة "يو إس توداي" ادعاءات السابقة بنشر أدلة علمية بينها أن قول الخبراء إن الأرض منحنية وتدور حول نفسها، وهناك عدة طرق أثبت بها العلماء ذلك، ويمكن رؤية انحناء الأرض من نقطة مرتفعة، كما أن دوران الأرض يؤثر على الوظائف اليومية مثل مسارات طيران الطائرات، ولا يمكن الشعور بهذا الدوران لأن البشر يشعرون بالتسارع وليس السرعة.

أما بالنسبة للادعاء الثاني فقد أظهر صور الأقمار الصناعية شكل القارة، وهي ليست جدارًا جليديًا حول العالم.

وأما عن الاعتقاد بأن اختبارات الليزر أثبتت أن المسطحات المائية مستوية، يقول العلماء إن هذا الادعاء مبني على منطق خاطئ، فاختبارات أشعة الليزر في ظروف غير خاضعة للرقابة، وخاصة فوق الماء، ليست وسيلة موثوقة لإثبات شكل الأرض بسبب الانكسار الجوي، وعلاوة على ذلك، يقول العلماء، إن الاختبار الموضح في الرسم البياني المنشور ليس على نطاق واسع بما يكفي لإظهار انحناء الأرض.

ويعتقد أن الأرض مسطحة لأن المدن لا يمكن أن تكون مقلوبة، فإن الجاذبية تجذب الأشياء إلى مركزها، بغض النظر عن مكان الأشخاص أو المدن على الأرض.

كما أن الأرض تلعب بعض القيود في تكنولوجيا أراجار لأنها ليست مستوية .

وأوضح العلماء أن صورة كسوف الشمس الملتقطة في القطب الجنوبي تثبت أن الأرض مسطحة.

كما أكد العلماء أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الموقع والوقت الذي تم التقاط الصور فيه، فسرت سبب ظهور الشمس وكأنها تتحرك في خط مستقيم، فيما تُظهر الصور الفاصلة الزمنية للكسوف من أي مكان آخر في العالم مسارًا منحنيًا في السماء.

أما عن اعتقاد أن الطائرات التي تحلق بشكل "مستقيم ومستوي" تثبت أن الأرض مسطحة، فهو خاطئ لأن الطائرات تحتوي على تقنية تتضمن الطيران على ارتفاع ثابت في نفس الاتجاه، ويتعين على الطيارين إجراء تعديلات باستمرار للحفاظ على السرعة والارتفاع.