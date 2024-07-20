زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للانضمام للآلاف في مظاهرة تل أبيب المرتقبة

دعا زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد، اليوم السبت، الإسرائيليين إلى الانضمام للآلاف في مظاهرة بتل أبيب.

ودعا لابيد في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى الانضمام للآلاف من المتظاهرين للاعتراض على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وصرح لابيد: «لن نتخلى عن المحتجزين ولن نفقد الأمل».

היום בערב אנאם בהפגנה בקפלן. מוזמנים להצטרף אליי ולאלפי ישראלים פטריוטים. אנחנו לא נוותר על החטופים. לא נוותר על המדינה. לא נאבד תקווה. 🎗️🇮🇱 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 20, 2024

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت وقد تكون آخر فرصة لذلك، مضيفةً أن جالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو.

وفي وقت سابق، صرح مسئول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه، وفق وكالة سبوتنيك.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسئول أمني بارز، قوله إن نتنياهو أوضح بأن مخططات بايدن قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.