محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

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وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط باستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

جاء ذلك خلال جوالاته بمدينة أسيوط وعدد من القرى والاستماع لشكاوى المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تحرير 76 مخالفة تموينية بمركزي ديروط وصدفا خلال حملات لضبط الأسواق والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ مركز ومدينة ديروط حملة على المخابز برئاسة محمود نجار رئيس المركز، وأسفرت عن تحرير 43 مخالفة تموينية تنوعت ما بين 7 محاضر نقص وزن و13 محضر عدم نظافة أدوات العجن و14 محضر عدم تسليم بون و8 محاضر عدم وجود لوحة، ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركزحملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 33 محضرا متنوعا حيث تم تحرير 14 محضر نظافة عامة و2 محضر تنفيذ قرارات غلق إداري و2 محضر إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي و4 محاضر إشغال طريق و4 محاضر بيئة لإلقاء مخلفات و7 محاضر تموين عدم إعلان أسعار.