الديناميكا ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بأكتوبر

سادت حالة من الفرحة لطلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بعد أداء امتحان الديناميكا، من أمام لجام المدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر.

وانتظر أولياء الأمور أمام المدرسة للاحتفال بآخر يوم بامتحانات الثانوية العامة، ولكن الاحتفالات كانت بسيطة بسبب طلب أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات بذلك، منعا لإزعاج القاطنين بمحيط المدرسة.

وقال خالد الشربيني، إن الأمتحان كان يتكون من 20 سؤالا، جميعهم في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن الأسئلة كانت تخلو من التعقيدات ومباشرة ولم تأخذ وقت في الإجابة.

وأوضح حسام عبد الفتاح، أن الامتحان كان به سؤالين غير مباشرين، ولكن باقي الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، ذاكرا أن الأسئلة جاءت مباشرة بصورة كبيرة.

وأكمل أحمد عيسى، أن الامتحان كانت به هناك أسئلة مكررة من الأعوام الماضية، وقمنا بالتدرب عليها أثناء المراجعات النهائية مع المعلمين داخل السناتر.

وتنتهي اليوم امتحانات الثانوية العامة، وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الديناميكا بلجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.