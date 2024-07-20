وصل برنامج السفارة الأمريكية "السينما في كل مكان"، إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم، بعد جولة في محافظات المنيا وأسيوط ودمياط.

وتعرض الأفلام في مصر مجانا بالتعاون مع مؤسسة "الفن في كل مكان" وبرنامج دبلوماسية الأفلام الأمريكي الرائد "أميريكان فيلم شوكيس" American Fim Showcase.

ويهتم البرنامج أيضا بعرض الأفلام في بعض المناطق في محافظات مصر ويقوم بتقديم العديد من صناع السينما الأمريكيين للمشاهدين المصريين.

وتعرض الأفلام في أكاديمية التأهيل والتنمية في برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ حيث يتم عرض أفلام Into America’s Wild و It’s a dog و Breakthrough و Eli و Menagerie ويتناول فيلم Into America’s Wild على سبيل المثال الحفاظ على البيئة وتأثير تغير المناخ.

والجدير بالذكر أن الأفلام المعروضة هي أفلام قصيرة ومستقلة وأنيميشن.

وقد تم إطلاق برنامج السينما في كل مكان في محافظة المنيا في 11 يوليو بينما سيقام ختام البرنامج في 26 يوليو الجاري في الإسكندرية.