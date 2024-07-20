المرصد السوري: المدفعية التركية تقصف بشكل عشوائي 6 قرى في ريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة بشكل عشوائي 6 قرى، بينها: أم الحوش، وأم القرى، والشيخ عيسى، والوحشية، وحربل في ريف حلب الشمالي.

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، صباح السبت، أن القرى تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، منوهًا أن القصف تسبب بخسائر مادية كبيرة بممتلكات المدنيين، فيما لم ترد المعلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأوضح المرصد أن القصف يأتي في ظل الاستهدافات المتبادلة بين تركيا وفصائلها من جهة، وبين القوات الكردية والنظام من جهة أخرى في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وفي الـ17 من يوليو الجاري، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، مدينة تل رفعت ومحيطها بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار «القوات الكردية» والنظام، المأهولة بالمدنيين الذين نزحوا من مناطقهم قسراً، دون تسجيل خسائر بشرية.