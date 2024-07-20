إسبانيا تعلن القبض على 3 قراصنة مؤيدين لروسيا

قالت الشرطة الإسبانية، السبت، إنها ألقت القبض على 3 متسللين إلكترونيين مؤيدين لروسيا للاشتباه بتنفيذهم هجمات إلكترونية على إسبانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي لأغراض وصفتها بـ«الإرهابية».

وبحسب وكالة «رويترز»، ذكر الحرس المدني أن إلقاء القبض على الثلاثة جاء للاشتباه بمشاركتهم في هجمات إلكترونية لحجب خدمات مؤسسات عامة وقطاعات استراتيجية.

ولم يذكر ما إذا كان قد جرى توجيه اتهام إلى المشتبه بهم أو احتجازهم.

وأضاف أن الهجمات الإلكترونية نُفذت ضد صفحات على الإنترنت تخص منظمات عامة وخاصة في قطاعات حكومية وبنى تحتية حيوية وخدمات أساسية في البلدان التي تدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا. ونشرت الشرطة مقطعاً مصوراً، عبر منصة «إكس»، لمداهمة منزل أحد المشتبه بهم حيث عثرت على علم المطرقة والمنجل، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، معلقاً على الحائط.