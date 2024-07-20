كاظم الساهر عن العلمين الجديدة: شكرًا على تحويل المنطقة من مدينة ألغام إلى مهرجانات رائعة

عبر المطرب كاظم الساهر، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين، موجها الشكر على حسن استقباله وجودة التنظيم.

وخلال مقابلة مع قناة «dmc»، على هامش حفله بمهرجان العلمين، مساء السبت، قال الساهر: «شكرًا على تحويل هذه المنطقة من مدينة حرب وألغام إلى مهرجانات ثقافية رائعة بهذا المستوى الكبير».

وأضاف أن أي فنان يشعر بالسعادة إذا ما شارك في هذا المهرجان، موضحًا أنه كان يتوقع أنه سيحيي حفلا على مسرح بسيط، لكنه وجد أجواء كبيرة كما أن كل شيء تمت دراسته بدقة.

وعبر سعادته بكونه أحد الفنانين الذين يعتلون خشبة مسرح العلمين، مؤكدا أن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الهيئة العامة للترفيه السعودية وموسم الرياض كانت بمثابة حلم للفن العربي.

ولفت إلى أن هذا الحلم كان يجب أن يتحقق منذ فترة طويلة، لكن تنفيذه في الوقت الحالي أمر يستوجب توجيه الشكر لمن حققه.

وأحيا كاظم الساهر حفلا فنيا على مسرح U Arena بمهرجان العلمين فى نسخته الثانية.

وجاء حفل كاظم الساهر برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.