مقتل 12 شخصا بعد انهيار جسر على طريق سريع في شمال غرب الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بعد انهيار جسر على طريق سريع، في شمال غرب الصين، أمس الجمعة.

وانهار الجسر الواقع بمدينة "شانجلو" في إقليم "شانتشي" مساء أمس الجمعة، في أعقاب هطول أمطار غزيرة.

وتم انتشال سبع مركبات حتى الآن من نهر سقطت به نتيجة لانهيار الجسر، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وصار إجمالي 31 شخصا في عداد المفقودين.

وأمر الرئيس الصينى شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج بالقيام بعمليات بحث موسعة، وفقا لوسائل إعلام رسمية. وأشارت تقارير إلى نشر ما يربو على 800 عامل إنقاذ إلى موقع الحادث.

وتتعرض الصين لهطول أمطار غزيرة بشكل دوري، خاصة في شهور الصيف.

وفي مايو الماضي، لقي 48 شخصا على الأقل حتفهم، بعد انهيار جزء من طريق سريع، في إقليم "جوانجدونج" جنوب الصين، في أعقاب هطول أمطار غزيرة.