إدارة جودة الصرف الصحي بمياه الفيوم تحصد المركز الأول لتقييم مهام جودة الصرف

أعلن المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن حصول إدارة جودة الصرف الصحي التابعة للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة قطاع المعامل، على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة فيما يخص تقييم مؤشرات الأداء الخاصة بمهام جودة الصرف الصحي.

وأوضح "عبد الجليل"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، عن قيام قطاع المعامل بالشركة بمتابعة جودة محطات معالجة الصرف الصحي، وذلك باستخدام قوائم الاستبيان الموحدة والمعدة مسبقاً من إدارة جودة الصرف الصحي بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة ضبط، وتأكيد الجودة؛ وذلك لرفع كفاءة محطات ومعامل الصرف الصحي بالشركة، حيث يتم إعداد تقارير من خلال هذه القوائم لمساعدة متخذي القرار لسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتي تعكس مدى تطبيق نظم الجودة، وكذا الطرق القياسية لعمليات التشغيل والصيانة بهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.